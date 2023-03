Inter, problemi in difesa per Inzaghi

Dopo il Porto l’Inter deve fare i conti con i problemi in difesa in vista della sfida contro la Juventus

La partita contro i bianconeri è quella che può indirizzare il finale di stagione in campionato, ma Inzaghi dovrà valutare le sue pedine in difesa. Bastoni out e Skriniar non al meglio, i nerazzurri sperano di recuperarlo. Lo scrive Tuttosport.