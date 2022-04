Inter, Zhang e Inzaghi: la stretta di mano per il rinnovo

L’Inter è tornata a convincere e Zhang non ha dubbi, vuole rinnovare il contratto ad Inzaghi per le prossime stagioni

L’Inter ha ripreso a correre verso gli obiettivi. Scudetto e Coppa Italia ora sono i due trofei da portare a casa per concludere un’altra stagione importante. Zhang non ha dubbi per il futuro e la conferma di Inzaghi potrebbe arrivare proprio dalla volontà della società.

Inzaghi ha più volte detto di voler aspettare a fine stagione, ma il rinnovo fino al 2024 è soltanto un pro forma che vedrà l’allenatore sulla panchina dei nerazzurri anche per le prossime due annate. La stretta di mano per il rinnovo arriverà a fine stagione, ma la direzione è quella giusta. Lo scrive Tuttosport.