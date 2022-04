Rinnovo Inzaghi, l’Inter lo vuole ma il tecnico preferisce aspettare

Rinnovo Inzaghi, l’Inter vuole accelerare mentre il tecnico predica calma e prima vuole terminare la stagione

Dal giocarsi il futuro alla certezza di restare all’Inter. Il calcio non conosce mezze misure. Basta poco per passare dall’Olimpo all’inferno ed è stata un po’ la situazione di Inzaghi. Dopo un periodo poco positivo ritrova la vittoria in trasferta contro la Juventus e si rimette in corsa per lo Scudetto.

Rinnovo? «Ho chiesto alla società di aspettare a fine stagione, si dà troppa importanza a questo aspetto». Inzaghi predica calma e la testa è fissa sull’obiettivo. Prima il dovere e poi ci si siederà attorno ad un tavolo per prolungare il contratto. La scadenza dice 2023, ma l’intenzione è quella di proseguire insieme e portare avanti il lavoro iniziato.