Inter-Roma, l’AIA sostiene Sozza: «Fiducia in lui e in Rocchi». L’arbitro milanese dirigerà il match di San Siro

Secondo quanto riporta Il Messaggero, l’AIA esprime massimo sostegno all’arbitro Simone Sozza, dopo le polemiche per la sua designazione in Inter-Roma. Questo il commento dell’Associazione: «La fiducia è massima sia nel designatore Rocchi che in Sozza”.

I tifosi giallorossi hanno polemizzato per il fatto che il fischietto è nato Milano e abita a Seregno, in provincia di Monza, motivi per avere qualche dubbio sul coinvolgimento emotivo dell’arbitro.