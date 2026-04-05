Roma, Gasperini svela: «Aver chiuso il primo tempo in svantaggio ha dato un brutto colpo al morale. Perdere ci può stare ma…»

Inter Roma, nel post gara Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida disputata a San Siro

Al termine di Inter Roma, Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso:

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PAROLE – «Blackout a inizio secondo tempo? Tra primo e secondo gol, in mezzo ho visto tanta Roma. Aver chiuso il primo tempo in svantaggio ha dato un brutto colpo al morale. In particolare sul terzo gol siamo rimasti un po’ così e da quel momento è stata una sofferenza. L’infortunio di Mancini? Per noi è importante, quando siamo al completo siamo competitivi.

Oggi mancavano anche Wesley e Kone, senza dubbio perdiamo qualcosa, anche se tutti danno il massimo. La partita è dai due volti: nel primo tempo ho visto tanta Roma, anche se il risultato finale fa sembrare tutto diverso. Dopo il terzo gol la partita si è chiusa, ma bisogna dare anche meriti all’Inter. C’è stato un calo morale da parte nostra, ma la squadra riparte: perdere contro questa Inter ci può stare, chiaramente non con queste proporzioni, ma giocheremo le prossime gare mettendo tutto in campo».