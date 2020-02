Inter Sampdoria, Eriksen ‘part time’: il danese rischia la panchina

Inter Sampdoria, si avvicina una gara importante per i nerazzurri. Eriksen non si discute, ma rischia la panchina contro i doriani

Decisivo con il Ludogorets, ma rischia di rimanere in panchina anche contro la Sampdoria. Christian Eriksen ha avuto un ottimo impatto sui nerazzurri ma – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – rischia di non partire dal primo minuto contro i blucerchiati.

Antonio Conte non è convinto, secondo quanto riportato dal quotidiano il tecnico nerazzurro vuole aspettare ancora. È con la squadra da un mese, dunque serve ancora un po’ di rodaggio prima di inserirlo nell’undici iniziale.