Inter, Sanchez non convocato dal Cile per l’amichevole contro la Bolivia

Alexis Sanchez non è stato convocato dal Cile per l’amichevole contro la Bolivia. Non c’è il nome del Nino Maravilla nella lista dei 24 giocatori chiamati da Martin Lasarte.

Se l’assenza dell’altro nerazzurro Arturo Vidal era scontata perché sta recuperando dalla recentissima operazione al menisco, quella dell’ex Manchester United era meno ovvia, anche se nell’ultime ore l’Ats di Milano ha bloccato i nerazzurri convocabili dalle rispettive Nazionali.