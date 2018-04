L’infortunio occorso a Roberto Gagliardini ha spinto Luciano Spalletti a ritoccare la sua formazione titolare

La prima stagione in un club, si sa, è sempre di assestamento, di conoscenza del materiale tecnico a disposizione, cercando di dare una forma alle proprie idee tattiche. E’ quanto sta facendo Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter. Il tecnico di Certaldo, in realtà, il suo equilibrio lo aveva trovato: 4-2-3-1 con Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini, il primo si occupava dei compiti di costruzione della manovra mentre l’altro ci metteva il fisico quando si trattava di fase di non possesso. L’infortunio dell’ex mediano dell’Atalanta però ha sparigliato le carte.

Nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Chievo, Spalletti è stato chiaro: non rivoluzionerà la sua Inter, ma troverà la migliore soluzione possibile che affianchi Epic Brozo. Le ipotesi avanzate in sala stampa, Skriniar, Candreva o Cancelo, sono meno credibili rispetto all’utilizzo di Matias Vecino dal 1′. Il centrocampista uruguayano può, infatti, offrire grande fisicità in fase di non possesso ma anche inserimenti palla al piede a rompere le maglie difensive avversarie. Borja Valero più Marcelo Brozovic, invece, resta una possibilità a gara in corso, quando c’è da sbloccare la partita, rifornendo le punte con passaggi di qualità.