Borja Valero male in Atalanta-Inter, bocciatura social: «Sembra Explorer» – FOTO

Borja Valero è come Internet Explorer, anzi è come Iva Zanicchi: i social non perdonano allo spagnolo la brutta prestazione in Atalanta-Inter

L’Inter non gioca bene a Bergamo contro l’Atalanta e viene messa sotto dal centrocampo della Dea. A fare le spese dello strapotere atalantino è soprattutto Borja Valero. Lo spagnolo è parso fuori forma ieri sera e ha giocato, probabilmente, la peggior partita stagionale. Lento e spaesato, è stato preso di mira anche dai suoi stessi tifosi, che sui social network – in particolare su Twitter – non gli hanno perdonato una prestazione brutta, da peggiore in campo.

Mettendo da parte le solite offese, scempio comune sui social network, qualche tifoso dell’Inter ha deciso di prendere di mira Valero ma utilizzando battute molto simpatiche. Dato che lo spagnolo non è propriamente un velocista, qualcuno ha ironizzato sulla sua partita paragonandolo a Iva Zanicchi oppure a Internet Explorer. In molti, invece, hanno messo sullo stesso piano Valero e le sagome per le punizioni. Insomma, la bocciatura dai social è arrivata eccome.

Rispondetemi seriamente, chi è più rapido tra Borja Valero e Iva Zanicchi? — Interismo Cosmico (@intercosmico) 14 aprile 2018

#AtalantaInter#FantaSerieATIM Comunicazione di servizio “Si informano i gentili supporters Nerazzurri che nei secondi 45 minuti il Sig Borja Valero verrà sostituito con una sagoma per le punizioni” Certi della vostra approvazione porgiamo Distinti saluti — Massimo Moratti (@PresMoratti) 14 aprile 2018

Borja Valero è il nostro Internet Explorer. — LaStordita Insensibile (@la_stordita) 14 aprile 2018

Festeggeró il ritiro di Valero come se fosse il Triplete. — Simone (@SimoTarantino) 14 aprile 2018

Ma Borja Valero non ha neanche la forza di finire una mazurka, che cazzo fa titolare all’Inter — rowstock (@rowstock09) 14 aprile 2018

Lo scatto di borja valero sul lancio di rafinha pic.twitter.com/DvRRhjysYn — Marco (@maistatoinb90) 14 aprile 2018