Inter, sirene turche per Nainggolan: il Galatasaray lo vuole in prestito

Il Galatasaray vorrebbe in prestito Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, secondo quanto riportato da Fotomac

Sirene turche per Radja Nainggolan, centrocampista rientrato all’Inter dopo l’esperienza in prestito al Cagliari. Il Galatasaray ha infatti avanzato un’offerta al club nerazzurro per avere in prestito per un anno il centrocampista belga secondo quanto riportato da Fotomac.

Il club turco avrebbe offerto 1 milione di euro all’Inter mentre a Nainggolan avrebbe avanzato una proposta di 2,5 milioni a stagione. La dirigenza nerazzurra valuterà l’offerta nei prossimi giorni.

L’Inter non vuole prestare Nainggolan