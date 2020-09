Calciomercato Cagliari, l’Inter non vuole prestare ancora Nainggolan

Calciomercato Cagliari: i rossoblù non mollano Nainggolan, ma l’Inter fa muro

Il Cagliari non molla Radja Nainggolan e continua a sognare la permanenza in rossoblù dopo la stagione in prestito dall’Inter. Il club sardo lancia segnali giornalieri ai nerazzurri e al calciatore, ma la dirigenza interista fa muro.

Come riportato da Tuttosport, le intenzioni della società milanese sarebbero sì quelle di cedere il belga ma per adesso non vogliono nuovamente prestarlo a costo zero e vorrebbero ricavare qualcosa da una sua cessione.

Il Galatasaray vuole Nainggolan