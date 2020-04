Inter, Skriniar: lo slovacco è il difensore più falloso della Serie A

Skriniar è il difensore più aggressivo dell’Inter. Lo slovacco ha un ruolo fondamentale nel sistema tattico di Conte

In questi anni a Milano, Skriniar si è affermato come uno dei leader della retroguardia dell’Inter. Lo slovacco è molto importante nel sistema di Conte, poiché dei 3 dietro è quello che accorcia con più profondità in avanti, ricoprendo un ruolo determinante nelle marcature preventive. Un esempio nella slide sotto.

Un dato mostra la sua intensità. L’ex Sampdoria è infatti il difensore del campionato che ha fin qui commesso più falli: ben 44.