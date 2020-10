Inter, Skriniar potrebbe essere disponibile già col Real Madrid

Milan Skriniar è tornato ieri in Italia e potrebbe già essere a disposizione di Conte

Milan Skriniar dopo la positività al Covid-19 e la quarantena svolta in Slovacchia, ieri è tornato a Milano e potrebbe ben presto essere reintegrato nel gruppo. Già in serata si è sottoposto a tampone per verificare la negatività o meno al virus.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Skriniar sarebbe pronto a rientrare e l’Inter e Antonio Conte potrebbero già averlo a disposizione per la partita di mercoledì prossimo in Champions League contro il Real Madrid.