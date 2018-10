Il giocatore dell’Inter, Milan Skriniar, ha commentato le voci di calciomercato sul suo conto dal ritiro della Nazionale slovacca

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, dopo la scorsa ottima stagione, sta disputando un buon avvio di campionato. Le sue prestazioni e la sua giovane età (23 anni) lo hanno fatto finire sui taccuini delle società di mezza Europa. Tra queste ci sono club di spessore come Bayern Monaco, Manchester United e Barcellona. Il giocatore slovacco ha commentato le voci di mercato sul suo conto, tra cui quelle che lo vedono lontano dall’Inter già a gennaio, dal ritiro della sua Nazionale. Skriniar ha parlato inizialmente dell’andamento nerazzurro: «Siamo finalmente riusciti a raccogliere una striscia vincente. Siamo arrivati dove volevamo essere all’inizio della stagione e credo che proseguiremo con questa serie di risultati».

Sulle voci di mercato il calciatore, classe 1995, ha spiegato in seguito: «Ho letto su Internet, ma non penso a queste cose legate al calciomercato. Ci sono stati dei rumors già in estate ma alla fine non è successo nulla. E non penso che stia succedendo qualcosa in questo momento. Adesso sono concentrato su altro: abbiamo da giocare tante partite con l’Inter, soprattutto dopo la ripresa ci attendono impegni importanti. In Italia comanda la Juventus, ma possiamo giocarcela anche contro di loro».