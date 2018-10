Milan Skriniar, difensore dell’Inter, è nel mirino delle big d’Europa. Dal Bayern Monaco al Manchester United, le offerte non mancano

Tutti pazzi per Milan Skriniar! Il difensore slovacco dell’Inter è uno dei migliori centrali del nostro campionato ed è uno dei migliori difensori centrali del mondo e ha attirato su di sé le attenzioni dei grandi club. L’Inter in estate ha resistito, trattenendo il giocatore nonostante le offerte. Tanti grandi club ci hanno provato, ad iniziare dal Manchester United per finire al Manchester City e al Barcellona. Secondo Tuttosport, i tre club sono ancora sulle tracce del difensore ex Sampdoria, e alla corsa si è aggiunto anche il Bayern Monaco.

Il Bayern Monaco sta pensando a una vera e propria rivoluzione della rosa già a partire da gennaio e uno dei primi rinforzi potrebbe essere proprio Milan Skriniar. Non sarà facile trattare con l’Inter che considera incedibile il suo gioiello. I nerazzurri stanno trattando il rinnovo con il giocatore slovacco e chiedono almeno 80 milioni di euro, più o meno la stessa cifra pagata dal Liverpool per van Dijk perché non ritiene il suo centrale inferiore all’olandese dei Reds. Il Bayern e le altre sono avvisate. Intanto prosegue la trattativa per il rinnovo: l’offerta è di un ingaggio da 2,5 milioni a stagione, la richiesta del giocatore è ferma a 3,5.