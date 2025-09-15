Inter, Chivu pronto a cambiare? Sommer può perdere il posto in Champions. Il tecnico sarebbe deciso lanciare Josep Martinez

La sconfitta contro la Juventus ha lasciato scorie pesanti in casa Inter e potrebbe portare a conseguenze inaspettate. Il segnale lanciato da Simone Inzaghi è forte e chiaro: non esistono più intoccabili. Dopo aver lasciato in panchina Dimarco e aver sostituito senatori come Barella e Lautaro nel corso del match di Torino, ora la rivoluzione potrebbe toccare anche la porta. Nel mirino c’è Yann Sommer, la cui prestazione contro i bianconeri, macchiata dai gol subiti dalla distanza, ha aperto una profonda riflessione nello staff nerazzurro.

In vista della cruciale trasferta di mercoledì in Champions League contro l’Ajax, l’ipotesi di un cambio tra i pali è sempre più concreta. Come riportato dai principali quotidiani sportivi, Inzaghi sembra orientato a dare una chance dal primo minuto a Josep Martínez. La mossa non sarebbe dettata solo dalla contingenza, ma si inserirebbe in una strategia a lungo termine. Con Sommer prossimo ai 37 anni e con un contratto in scadenza a giugno, la società vuole capire se il portiere spagnolo, di dieci anni più giovane, ha le carte in regola per diventare il titolare del futuro.

L’idea sarebbe quella di replicare il piano già attuato con successo due anni fa. Anche allora, nell’ottobre del 2022, un senatore come Handanovič perse il posto a favore del più giovane André Onana, lanciato proprio in Champions League per poi diventare titolare anche in campionato. La storia potrebbe ripetersi ad Amsterdam. Per Martínez, finora impiegato solo come secondo, si tratterebbe di un’occasione d’oro per scalare le gerarchie e prendersi il futuro della porta nerazzurra.