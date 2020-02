Inter, Spalletti: «Nuova esperienza? Io non avrei mai smesso»

Spalletti, ex allenatore dell’Inter, torna a parlare di un suo possibile ritorno in panchina nel corso degli Italian Sport Awards

Luciano Spalletti, presente al Galà degli Italian Sport Awards in scena a Castellammare di Stabia, ha parlato del proprio futuro al margine dell’evento. Ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico dell’Inter.

NUOVA ESPERIENZA IN PANCHINA – «Se sono pronto? Se fosse stato per me, non avrei mai smesso. E’ facile parlare del mio futuro. Ho bisogno di un’altra sfida come quelle degli anni precedenti. Vengo dallo Zenit, dalla Roma e dall’Inter, dove ci si doveva rimboccare le maniche per riuscire ad emergere da situazioni complicate».

RETROSCENA MILAN – «Sono stato contattato dal Milan, come sapete, dopo poco che ero stato esonerato. Poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa».