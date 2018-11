L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, è intervenuto sul Var a margine della riunione tra arbitri e allenatori

Nel corso della riunione tra arbitri e allenatori di Serie A sullo stato di attuazione del Var, è intervenuto, a margine dell’incontro, Luciano Spalletti. L’allenatore dell’Inter ha detto la sua sull’utilizzo del Var: «L’incontro è stato molto positivo. Si è parlato di tanti temi, il fallo di mano, la spinta in area, il fuorigioco… Volevo ripartire dal VAR, il dibattito è stato incentrato su come utilizzarlo. Tra le altre cose, gli arbitri ci hanno detto che ammoniranno di più chi va a protestare per il Var. Ci hanno spiegato che non va bene avere il capannello di persone intorno nel momento di prendere una decisione col Var, perché crea confusione. Ora non c’è più la discussione sulla presenza del Var, ma la polemica nasce sul mancato utilizzo. Quando viene usato, c’è più tranquillità nel prosieguo della partita anche da parte dei tifosi, perché l’episodio viene superato. Var a chiamata da parte degli allenatori? Non se ne è parlato».

«In determinati episodi può servire la saggezza dell’arbitro esperto al Var. Con questo nuovo meccanismo, conta di più aver vissuto determinati episodi di quel genere. Esiste il limite all’età degli arbitri perché c’era il dubbio che, dal punto di fisico, la loro presenza sull’episodio potesse venire meno. Ora la loro saggezza può servire. È una riflessione che chi fa questo lavoro può fare».