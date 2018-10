Zhang sarà il prossimo Presidente dell’Inter, ma fa già ridere tutti sui social con una risposta epica al post di Ranocchia su Brozovic

La vittoria all’ultimo minuto nel Derby della Madonnina ha creato entusiasmo e buon umore intorno all’ambiente nerazzurro. A conferma di ciò ci pensano i social che son stati invasi da post e stories sul buon andamento dell’Inter in questa fase di stagione. Poche ore fa ci ha pensato Ranocchia a postare una foto divertente su Instagram, indirizzata al suo compagno di squadra Brozovic.

La foto ritrae il difensore dell’Inter in pettorina che mette la mano in faccia a Brozovic in modo scherzoso. E nella descrizione della foto, Ranocchia scrive taggando il croato: «Ricordati sempre chi comanda». Tuttavia, a rispondere non sarà Brozovic, ma il prossimo presidente dell’Inter Steven Zhang con un intervento epico che manda in delirio il web. Infatti, a pochi minuti dalla pubblicazione del post, Zhang rispondee con un semplice, ma significativo: «Chi?». Il commento scatena i tifosi dell’Inter che si divertono a rispondergli con frasi del tipo: «Zhang, un mito».