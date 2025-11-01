Inter News
Infortunio Thuram, brutte notizie per l’attaccante francese: è arrivata questa decisione da parte dell’Inter. Le ultimissime sul giocatore
Infortunio Thuram, l’Inter sceglie la prudenza: niente Verona per l’attaccante francese. Le condizioni del giocatore francese non rassicurano.
Arrivano aggiornamenti importanti riguardo all’infortunio di Marcus Thuram, che continua a tenere in apprensione l’ambiente nerazzurro. Alla vigilia della trasferta di Verona, l’Inter e il tecnico Cristian Chivu hanno deciso di non rischiare l’attaccante francese, che non prenderà parte alla gara del Bentegodi. Come riportato da Sky Sport, il giocatore resterà a riposo per completare il recupero fisico in vista del prossimo impegno di Champions League.
L’infortunio di Thuram, un problema di natura muscolare accusato nelle ultime settimane, ha condizionato la sua presenza nelle ultime partite. Lo staff medico dell’Inter, in accordo con Chivu, ha preferito adottare un approccio prudente, evitando di forzare i tempi di recupero. La priorità è infatti averlo al meglio per la fondamentale sfida europea che attende i nerazzurri la prossima settimana.
Thuram, autore di un ottimo avvio di stagione prima dell’infortunio, si è rivelato una pedina chiave per l’equilibrio offensivo dell’Inter. La sua intesa con Lautaro Martínez e la capacità di attaccare la profondità lo rendono un giocatore insostituibile nello scacchiere di Chivu. Tuttavia, la gestione oculata dell’infortunio di Thuram testimonia la volontà del club di preservarlo per il momento più delicato della stagione, evitando rischi che potrebbero compromettere il suo rendimento nel lungo periodo.
LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Nel frattempo, sempre secondo Sky Sport, resterà ai box anche Calligaris, fermato da un problema alla mano. Buone notizie invece per Josep Martinez, che torna a disposizione dopo l’incidente delle ultime settimane e sarà convocato come secondo portiere per la gara di Verona. Il suo rientro rappresenta una nota positiva per Chivu, che potrà contare nuovamente su un’alternativa affidabile tra i pali.
L’assenza di Thuram, dunque, costringerà l’allenatore nerazzurro a rivedere l’attacco, probabilmente puntando su Bonny. Ma l’obiettivo resta chiaro: non compromettere il pieno recupero del francese.
L’infortunio di Thuram viene gestito con la massima attenzione, segno di una strategia mirata a garantire la piena efficienza dell’attaccante per la parte decisiva della stagione. L’Inter lo aspetta, consapevole che il suo ritorno potrà fare la differenza in campionato e in Champions League.
Thuram Inter, il francese con il fratello della Juventus è tra le coppie di calciatori più preziose d’Europa! La statistica
Inter, svolta nell’organigramma societario! Cambia ufficialmente il proprietario con Brookfield che prende il comando del club meneghino
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti: «Spero di poter rientrare nel giro scudetto. Assoluto rispetto del lavoro di Tudor. Su Vlahovic e Koopmeiners…»
Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni come nuovo allenatore della Juventus. Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione...