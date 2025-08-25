Torino News
Inter Torino LIVE 2-0: dopo Bastoni raddoppia Thuram! Inizia il secondo tempo
Inter Torino, allo Stadio San Siro di Milano il match valido per la prima partita di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE della gara
L’Inter di Cristian Chivu per dare fin da subito un segnale alla Serie A, il Torino di Marco Baroni per sorprendere: i riflettori di San Siro questa sera si accendono sul match valido per la prima giornata di campionato. Sfida, quella tra i nerazzurri e i granata, che chiude peraltro il palcoscenico alla prima apparizione del massimo campionato italiano targato stagione 2025-2026. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Inter Torino.
INTER TORINO LIVE:
🛑1′ -Inizia la partita
2′ – Prima occasione per l’Inter: inizia subito forte il club nerazzurro, cross dalla sinistra di Dimarco a servire Thuram, l’attaccante impatta il pallone sul terreno ma non colpisce bene
4′ – Prova a ragionare il Torino: tiki taka nella propria metà campo dei granata
7′ – Prova a ragionare Ngonge: dopo una progressione personale l’estero granata, appena sbilanciato, perde il pallone e non risce a serivere Simeone sulla trequarti
10′ – Palleggio Inter: ora i meneghini provano a prendere le redini del gioco. Difende con ordine – per ora – la formazione di Baroni
13′ – Ci prova Lautaro: sfera a lato, colpita male dall’argentino
16′ – Gonge: sembra lui l’uomo di maggior intresse della manovre dei piemontesi. Ilkan tenta ad agire da play
⚽17′ – GOL DELL’INTER: Chivu è avanti con Bastoni!
17′ – Spizzata magistrale del nerazzurri. Il difensore è il più lesto a trovare la deviazione sul calcio d’angolo, colpo di testa perfetto che scivola in porta sul secondo palo alle spalle di Israel. Il var conferma la rete
21′ – Soffre il Torino: ora Lautaro e i suoi alzano il baricentro. Granata che sembrano in difficoltà
28′ – Gran colpo d’occhio dei tifosi granata presenti: poco più di 2000 dovrebbero essere
30′ – Si abbassano i giri del motore della sfida quando arriviamo alla mezz’ora. Ora la gara è in una fase di stallo sull’1-0
⚽ 37′ – GOL DELL’INTER: Chivu raddoppia con Thuram!
37′ – Nasce tutto da un recupero – ossigenante – palla in zona offensiva per i meneghini, complice l’errore di Masina che sbaglia il servizio. Sucic riceve dal limite, spalle alla porta, si inventa un filtrante che premia l’inserimento sulla destra di Thuram. A questo punto il francese fa quello che gli riesce meglio: calcia a incrociare col destro e pesca l’angolino basso. Il var conferma la rete.
39′ – Ci prova ancora l’Inter: Lautaro riceve spalle alla porta e calcia, Coco mura
44′ – Israel: super parata del portiere granata sul colpo di testa di Acerbi
🛑45′ – Fine primo tempo: Inter Torino 2-0
TABELLINO INTER TORINO:
Gol: Bastoni (I) 17′, Thuram
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 5 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios. Allenatore: Cristian Chivu.
TORINO (4-3-3): 81 Israel; 19 Lazaro, 23 Coco, 5 Masina, 34 Biraghi; 66 Gineitis, 6 Ilkhan, 22 Casadei; 26 Ngonge, 18 Simeone, 10 Vlasic. A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 7 Aboukhlal, 8 Ilic, 13 Maripan, 14 Anjorin, 16 Pedersen, 19 Adams, 21 Dembelé, 61 Tameze, 80 Bianay, 83 Perciun, 91 Zapata, 92 Njie. Allenatore: Marco Baroni.
