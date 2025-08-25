 Inter Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE
Connect with us

Torino News

Inter Torino LIVE 2-0: dopo Bastoni raddoppia Thuram! Inizia il secondo tempo

Published

19 minuti ago

on

By

esult gol Lautaro MG0 9843

Inter Torino, allo Stadio San Siro di Milano il match valido per la prima partita di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE della gara

L’Inter di Cristian Chivu per dare fin da subito un segnale alla Serie A, il Torino di Marco Baroni per sorprendere: i riflettori di San Siro questa sera si accendono sul match valido per la prima giornata di campionato. Sfida, quella tra i nerazzurri e i granata, che chiude peraltro il palcoscenico alla prima apparizione del massimo campionato italiano targato stagione 2025-2026. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Inter Torino.

INTER TORINO LIVE:

🛑1′ -Inizia la partita

2′ – Prima occasione per l’Inter: inizia subito forte il club nerazzurro, cross dalla sinistra di Dimarco a servire Thuram, l’attaccante impatta il pallone sul terreno ma non colpisce bene

4′ – Prova a ragionare il Torino: tiki taka nella propria metà campo dei granata

7′ – Prova a ragionare Ngonge: dopo una progressione personale l’estero granata, appena sbilanciato, perde il pallone e non risce a serivere Simeone sulla trequarti

10′ – Palleggio Inter: ora i meneghini provano a prendere le redini del gioco. Difende con ordine – per ora – la formazione di Baroni

13′ – Ci prova Lautaro: sfera a lato, colpita male dall’argentino

16′ – Gonge: sembra lui l’uomo di maggior intresse della manovre dei piemontesi. Ilkan tenta ad agire da play

⚽17′ – GOL DELL’INTER: Chivu è avanti con Bastoni!

17′ – Spizzata magistrale del nerazzurri. Il difensore è il più lesto a trovare la deviazione sul calcio d’angolo, colpo di testa perfetto che scivola in porta sul secondo palo alle spalle di Israel. Il var conferma la rete

21′ – Soffre il Torino: ora Lautaro e i suoi alzano il baricentro. Granata che sembrano in difficoltà

28′ – Gran colpo d’occhio dei tifosi granata presenti: poco più di 2000 dovrebbero essere

30′ – Si abbassano i giri del motore della sfida quando arriviamo alla mezz’ora. Ora la gara è in una fase di stallo sull’1-0

37′ – GOL DELL’INTER: Chivu raddoppia con Thuram!

37′ – Nasce tutto da un recupero – ossigenante – palla in zona offensiva per i meneghini, complice l’errore di Masina che sbaglia il servizio. Sucic riceve dal limite, spalle alla porta, si inventa un filtrante che premia l’inserimento sulla destra di Thuram. A questo punto il francese fa quello che gli riesce meglio: calcia a incrociare col destro e pesca l’angolino basso. Il var conferma la rete.

39′ – Ci prova ancora l’Inter: Lautaro riceve spalle alla porta e calcia, Coco mura

44′ – Israel: super parata del portiere granata sul colpo di testa di Acerbi

🛑45′ – Fine primo tempo: Inter Torino 2-0

TABELLINO INTER TORINO:

Gol: Bastoni (I) 17′, Thuram

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 5 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios. Allenatore: Cristian Chivu.

TORINO (4-3-3): 81 Israel; 19 Lazaro, 23 Coco, 5 Masina, 34 Biraghi; 66 Gineitis, 6 Ilkhan, 22 Casadei; 26 Ngonge, 18 Simeone, 10 Vlasic. A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 7 Aboukhlal, 8 Ilic, 13 Maripan, 14 Anjorin, 16 Pedersen, 19 Adams, 21 Dembelé, 61 Tameze, 80 Bianay, 83 Perciun, 91 Zapata, 92 Njie. Allenatore: Marco Baroni.

Related Topics:

Inter News

Moviola Inter Torino, l’episodio chiave del match

Avatar di Redazione

Published

49 minuti ago

on

25 Agosto 2025

By

La Penna
Continue Reading

Torino News

Formazioni ufficiali Inter Torino: le scelte di Chivu e Baroni per la prima di Serie A

Published

2 ore ago

on

25 Agosto 2025

By

Chivu Monza Inter 2
Continue Reading