Inter, Vidal si allena a parte: chi prende il suo posto a centrocampo

Arturo Vidal non si è allenato con il gruppo oggi: il centrocampista cileno potrebbe iniziare la gara contro la Lazio in panchina

Arturo Vidal non si è allenato in gruppo nella seduta odierna. Il centrocampista cileno ha svolto lavoro a parte per recuperare dagli acciachi fisici e potrebbe partire verosimilmente in panchina contro la Lazio.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, insieme agli inamovibili Barella e Brozovic, a centrocampo sarebbe favorito Roberto Gagliardini. Domani la rifinitura verso la gara con la Lazio.