Inter Women, sconfitta contro il Napoli: le nerazzurre non riescono ad avere la meglio. Il resoconto del match

L’Inter Women perde contro il Napoli. Una sconfitta pesante visto che è stata una partita molto intensa e combattuta. Il resoconto della sfida

L’Inter Women lascia il campo del Napoli con una sconfitta amara maturata al termine di una partita intensa, combattuta e ricca di episodi. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani arrivavano alla sfida partenopea con l’esigenza di reagire dopo il ko per 0-1 contro l’Häcken nell’andata degli ottavi di Women’s Europa Cup. La gara, valida per la sesta giornata di campionato, metteva di fronte due squadre separate da un solo punto in classifica, entrambe animate da forti motivazioni: da un lato un Napoli aggressivo e ben organizzato, dall’altro un’Inter Women chiamata a ritrovare quell’efficacia offensiva smarrita nelle ultime settimane.

Il primo tempo rispecchia l’equilibrio tra le due formazioni. L’Inter Women prova a costruire con pazienza, cercando spazi tra le linee ma trovando un Napoli attento nel chiudere centralmente. Le migliori occasioni nerazzurre arrivano da due errori della retroguardia campana: Martina Glionna e Tessa Wullaert, terminali offensivi del sistema di Piovani, non riescono però a sfruttarle fino in fondo. Dall’altra parte, la più pericolosa delle azzurre è Sara Nielsen, esterna danese classe 1996, capace di strappare palla al piede e creare superiorità numerica. Si va all’intervallo sullo 0-0, risultato che riflette il sostanziale equilibrio del primo tempo.

Nella ripresa l’Inter Women cambia marcia. Le nerazzurre aumentano l’intensità e creano tre nitide opportunità: prima una clamorosa traversa colpita da Wullaert, poi una deviazione rischiosa che sfiora l’autogol e infine un grande intervento di Beretta, giovane portiere del Napoli, su una conclusione ravvicinata. Arriva anche un gol di Glionna, annullato per offside dopo revisione all’FVS, e un’altra occasione per Wullaert che sfiora il palo.

Quando l’Inter Women sembra più vicina al vantaggio, a colpire è il Napoli. Nielsen parte in slalom, supera Andrés, si presenta davanti a Rúnarsdóttir e firma il gol dell’1-0 con freddezza e precisione. L’arbitro convalida dopo revisione, premiando la giocata della danese. Nel finale un duro scontro tra Wullaert e Beretta interrompe il ritmo della gara, ma il punteggio non cambia più.

L’Inter Women esce dal campo con la consapevolezza di aver prodotto molto senza raccogliere. Il Napoli, più concreto, conquista tre punti pesanti e ribalta una classifica che ora vede le nerazzurre costrette a rincorrere. Per Piovani e il suo gruppo sarà fondamentale trasformare le buone prestazioni in risultati, perché il campionato dell’Inter Women è ancora lungo e la zona alta resta alla portata.