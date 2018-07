Inter, nuova partnership in Cina: accordo con Xiaomi

In vendita i prodotti griffati Inter, il video del lancio sullo store Suning dello Xiaomi Roborock a partire dal prossimo 14 luglio

Prosegue la crescita dell’Inter in terra asiatica anche dal punto di vista commerciale. I nerazzurri hanno instaurato una nuova partnership valida per il mercato cinese stringendo una collaborazione con Xiaomi, azienda cinese che produce tablet, telefonia mobile, dispositivi di domotica, nata nel 2010. Nella fattispecie la società di Suning ha chiuso l’accordo con Xiaomi Roborock, che si occupa dello sviluppo e della ricerca dell’elettronica ecologica e sono già state annunciate le uscite dei primi prodotti griffati Inter in vendita sul mercato.

La società della famiglia Zhang ha stretto una partnership con il ramo della Xiaomi che si occupa di sviluppo della strategia della tecnologia ecologia, un marchio in grande espansione non solo in Cina ma anche in Europa. I dispositivi di domotica si basano sull’applicazione dell’informazione e dell’elettronica alla gestione dell’abitazioni e sono atte a migliorare la qualità della vita nella casa. Nella fattispecie Xiaomi Roborock, in vendita dal 14 luglio sullo store Suning, è un aspirapolvere robotico auto portante e verra messo in vendita griffato Inter a partire da 2999 yuan, che corrispondono a 389 euro.

Xiaomi Roborock diventa ufficialmente Partner dell'Inter China, prodotto marchiato Inter già in vendita sul sito online di Suning per 2999 yuan. Ecco l'annuncio Video: ⚫️🔵🇨🇳 pic.twitter.com/nYsZnvhNFd — Marco (@Mark12355) July 6, 2018