Inter, Young: «Siamo delusi. Ma possiamo passare il turno»

Ashley Young, esterno dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del match di Champions League contro il Real Madrid.

PRESTAZIONE – «Ci sono rimpianti, siamo delusi. Abbiamo rimontato ma non siamo riusciti a completare il lavoro. Ma andiamo avanti, cerchiamo di vedere comunque le cose positive. Ci sono ancora nove punti in palio nel girone, possiamo invertire la tendenza: si può fare, dobbiamo crederci, non vedo l’ora di giocare il match di ritorno a Milano. Non sarà facile ma abbiamo le potenzialità per invertire il trend che fin qui abbiamo avuto. La pausa delle nazionali è senz’altro un’opportunità per recuperare le forze, cercheremo di riacquisire la giusta forma e la giusta condizione per dare il meglio».

ATALANTA – «Sarà dura, cercheremo di raccogliere nel weekend i tre punti per andare alla pausa nel modo migliore e tornare alla vittoria».