Zanetti sfida la Juventus: «Inter attrezzata per provare a batterla»

In Cina per un evento di Suning, Javier Zanetti carica l’Inter: ecco le parole del vice presidente nerazzurro sulla sfida alla Juventus.

Intervenuto al Suning Sports Shangmao Flaghsip Store di Nanchino, il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti ha fatto il punto in casa nerazzurra ed ha parlato dell’amore della Cina per il Biscione: «Sono orgoglioso di essere qui a rappresentare l’Inter in una città e in un Paese dove c’è tanta passione per i nostri colori».

Continua Zanetti: «L’obiettivo è quello di rendere onore a questi tifosi e a chi ama l’Inter, con il lavoro di tutti i giorni che porti il club all’eccellenza che merita. Ora arriva il mese cruciale, dicembre, spero che si debba essere ottimisti perchè grazie al lavoro del mister e dei ragazzi possiamo toglierci grandi soddisfazioni». Infine una battuta sulla sfida alla Juventus di Cristiano Ronaldo: «Sono davvero forti, ma credo che l’Inter sia attrezzata per provare a batterli»