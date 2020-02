Boggi (ex arbitro): «VAR? Stanno ammazzando il calcio. Nicchi…»

L’ex arbitro Robert Boggi ha detto la sua sul presidente dell’AIA Marcello Nicchi: ecco le parole dure dell’ex fischietto

Robert Boggi, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: ecco le sue parole sul VAR e su Nicchi.

BOGGI – «A Nicchi nessuno dice mai niente con tutti i guai che fa. Non dimentichiamo mai che è stato il sorteggiatore delle palline con Bergamo e Pairetto. La colpa non è sua, è stato un grandissimo, ha fatto passare un sistema dittatoriale, senza che nessuno gli dicesse niente: è un fenomeno, tutti quelli che si mettono contro di lui devono andarsene. Quella che è stata una volta Calciopoli, lo sarà ancora e non ci sarà più modo di tornare indietro».

VAR – «Stanno ammazzando il calcio, hanno rovinato la bellezza di questo sport e nessuno parla».