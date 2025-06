Inzaghi Inter, la rivelazione sull’addio: decisione già presa settimane prima della finale

La rivelazione sulla fine del rapporto tra Simone Inzaghi e l’Inter: il tecnico aveva raggiunto un accordo con l’Al-Hilal settimane prima della finale

Il destino di Simone Inzaghi e dell’Inter sembra essersi separato ben prima dell’amara sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG. A confermarlo è Esteve Calzada, CEO dell’Al Hilal, che ha raccontato come l’accordo con l’ex tecnico nerazzurro fosse in realtà stato raggiunto già da tempo, anche se formalizzato soltanto dopo la partita del 31 maggio. Inzaghi, come riportato da la Gazzetta dello Sport avrebbe chiesto di posticipare la firma per rispetto verso l’impegno con l’Inter, ma la trattativa era avviata almeno da metà aprile, con incontri ravvicinati anche in occasione della gara contro il Barcellona. La conferma dell’intesa anticipata lascia pochi dubbi: il lungo lavoro per un contratto milionario non può essere stato improvvisato nelle 72 ore successive alla sconfitta di Monaco.

Alla luce di questi sviluppi, emergono forti interrogativi su come l’allenatore abbia gestito le settimane precedenti alla semifinale. Le dichiarazioni pubbliche di Inzaghi, che pochi giorni prima della partita aveva ammesso l’interesse arabo e anche un contatto dall’Italia (riferimento alla Juventus), hanno creato un clima di confusione e destabilizzazione nello spogliatoio. Diversamente da Mourinho nel 2010, che pur sapendo del suo imminente passaggio al Real Madrid evitò dichiarazioni, Inzaghi ha affrontato il momento più delicato della stagione lasciando trapelare troppo. Le parole, si sa, pesano. E infatti il giorno prima della partita Lautaro e Barella si mostrarono visibilmente imbarazzati in conferenza stampa. A distanza di settimane, resta l’impressione che il crollo dell’Inter non sia stato solo tecnico, ma anche psicologico: un finale già scritto, forse inevitabile, come in quella vecchia canzone di Cocciante.