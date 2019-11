Inzaghi: «A Bologna ho commesso qualche errore. Milan? Non è un mio problema»

Inzaghi, il mister del Benevento si racconta in una lunga intervista in cui torna a parlare anche del suo passato

Mister Pippo Inzaghi è concentrato sul suo Benevento che è primo nella classifica della Serie B. Il tecnico si è raccontato in una lunga intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole.

«Se allenerei il Milan di oggi? Non è un problema mio, sono concentrato sul Benevento. È così. Non è questione di categoria: mi devo sentire importante, divertirmi, gioire. Cerco di essere felice e basta».

«Mi dovrebbero legare per non farmi andare in campo, però quando sei in testa riposi volentieri e ti godi i successi. Ho staccato la spina, un paio di giorni dai miei: ci voleva. Forse è l’età. La sosta fa recuperare energie, abbiamo speso tanto. Kragl è stato fermo 8 giorni. Volta è in ripresa: meglio così dai».

«Venezia? Sono senza parole, la porto nel cuore. Ma conosco i veneziani, si riprenderanno».