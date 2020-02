Inzaghi: «Scudetto? Non mi nascondo» – VIDEO

Simone Inzaghi ha parlato delle ambizioni scudetto nella conferenza stampa post Genoa-Lazio. Le sue parole

«Io riconosco che stiamo facendo qualcosa di grandissimo. I ragazzi lo sanno e non mi nascondo nel dirlo. In 21 gare fra campionato e Supercoppa abbiamo vinto 17 volte. In altri campionati saremmo primi, qui invece devi combattere con Juve e Inter. Con il lavoro dei ragazzi siamo tutte lì e cercheremo di combattere nelle prossime gare»