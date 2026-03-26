Irlanda del Nord, O’Neill non ci sta: «C’è stato anche un possibile fallo di mano che vorrei rivedere…»

Irlanda del Nord, O’Neill spiazza in conferenza: «C’è stato anche un possibile fallo di mano che vorrei rivedere…». Le parole

Le parole di Michael O’Neill, commissario tecnico dell’Irlanda del Nord, nella conferenza stampa post‑partita:

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PAROLE – «Non potevo chiedere di più, il nostro piano di gioco nel primo tempo è stato ottimo. Abbiamo avuto anche una occasione nel primo tempo su un corner e c’è stato anche un possibile fallo di mano che vorrei rivedere.. Nella ripresa ci siamo fatti del male da soli, non è stato un buon colpo di testa sul goal di Tonali e abbiamo subito goal. L’età media di questa squadra è di 22 anni, mentre l’Italia è una squadra molto esperta. C’è carattere ed energia in questa squadra, ma ci sono anche tanti giocatori molto tecnici che cresceranno. Tutti i giovani sono stati ottimi, ma in generale sono fiero della prestazione».

PAROLE AI GIOCATORI – «Prima della gara che ci trovavamo in una buona posizione, che volevamo passare il turno. Però credo che stasera si sia fatto un passo avanti, è molto difficile venire qui anche con tutte le assenze che abbiamo avuto. Il fatto di dover giocare due partite in trasferta in uno spareggio è un fattore, sarebbe stato meglio affrontarle con tutti i giocatori a disposizione».

FUTURO – «E’ difficile quando si perde, la squadra è molto delusa. Certo, ci sono tante note positive ma non abbiamo una rosa lunga e quando mancano certi giocatori è dura. Quando analizzeremo la partita e tutto il percorso generale, troveremo tante note positive. Tanto lavoro era già stato svolto prima di arrivare al Blackburn, sarò ancora ct per la partita martedì sera e nelle prossime sette gare del Blackburn. Ho un contratto con la Federazione fino al 2028 e dopo le ultime gare da manager tornerò a fare il ct».

PERCORSO – «Vogliamo essere positivi sempre, ma per noi onestamente è molto difficile arrivare a un Mondiale. Dobbiamo arrivarci a discapito di una grande Nazionale. Per noi è stato molto positivo arrivare a questa gara, ne faremo tesoro in vista della qualificazione all’Europeo. Questa rosa diventerà sempre più profonda e forte».