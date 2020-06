Istanbul, Grobbelaar: «Dudek? Ancora più pazzo di me» – VIDEO

Bruce Grobbelaar, ex portiere del Liverpool, ha parlato dei rigori nella finale di Champions del 1984 contro la Roma

Bruce Grobbelaar, ex portiere del Liverpool, ha parlato della finale di Champions League contro la Roma del 1984 e dei suoi balletti simili a quelli di Dudek in Liverpool-Milan del 2005.

«Dudek, per vincere la Champions nel 2005, fece qualcosa di simile a quello che ho fatto io contro la Roma nel 1984. Ma lui è stato ancora più pazzo di me e nessuno gliene ha dato merito. Tutti dissero che mi aveva copiato, ma non era assolutamente vero».