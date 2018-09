Italia-Albania Under 21, amichevole 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Italia-Albania Under 21, amichevole 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Dopo la pessima prestazione confezionata contro la Slovacchia (netta sconfitta per 3˗0), gli azzurrini di Gigi Di Biagio hanno l’obiettivo di far immediatamente ricredere i delusi tifosi italiani. L’avversario di turno di scena alla “Sardegna Arena” sarà l’Albania, una selezione in crescita, sebbene assolutamente non irresistibile. Le recenti critiche di Arrigo Sacchi ˗ che ha accusato i giocatori scesi in campo giovedì di aver disputato una partita vergognosa, dimostrandosi spesso troppo presuntuosi e arroganti ˗ ci si augura possano aver smosso qualcosa negli uomini del CT. Con un occhio ai prossimi Europei di categoria, dove l’Italia sarà paese ospitante e quindi qualificato di diritto, sarà opportuno mettere in mostra un affiatamento e una condizione importanti, dal momento che l’Italia parte come una favorita del torno. L’Albania non può essere considerata una squadra dalle mille risorse, in termini di qualità e classe, ma si tratta comunque di una selezione in crescita, spinta dal desiderio di stupire e scalare posizioni su posizioni. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Italia-Albania Under 21: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18.30

Italia-Albania Under 21: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Italia-Albania Under 21: probabili formazioni e pre-partita

Qui Italia U21. Dopo la pesantissima sconfitta, unita alla pessima brutta figura, patita contro la Slovacchia, gli uomini di Di Biagio punteranno a dimostrare il loro valore contro l’Albania dei pari età. Per l’occasione, mancherà sicuramente Andrea Favilli, ai box per un problema all’adduttore. Al suo posto, al centro dell’attacco spazio a Cutrone, insieme a Vido e Parigini. In porta, partirà dal primo minuto l’udinese Scuffet mentre, davanti a lui, agiranno Calabria, Luperto, Mancini e Pezzella. Nel centrocampo a tre, infine, ci saranno Murgia, Locatelli e Pessina

Qui Albania U21. Reduci anch’essi da una pesante sconfitta ˗ quella rimediata contro i ben più forti spagnoli per 3˗0 ˗, i pari età albanesi proveranno a riscattarsi subito. Qualche cambiamento ci sarà anche tra le fila dei “Rossoneri”. Con Selmani confermato in porta, spazio a Nuriu, Hakay, Kryzelu, Maloku, Tafa in difesa; a centrocampo, invece, agiranno Abazaj, Mucolli, Selahi, Cekici; davanti, infine, Hebay sembra favorito su Durmishaj

Italia (4-3-3): Scuffet; Calabria, Luperto, Mancini, Pezzella; Murgia, Locatelli, Pessina; Vido, Cutrone, Parigini.

Albania (5˗4˗1): Selmani; Nuriu, Hakay, Kryzelu, Maloku, Tafa; Abazaj, Mucolli, Selahi, Cekici; Hebay

Italia-Albania Under 21: i precedenti del match

Il match tra Italia U21 e Albania U21 che andrà in scena alla Sardegna Arena di Cagliari, alle 18.30, sarà la quarta occasione di incontro relativamente agli ultimi undici anni. L’ultimo incrocio risale all’agosto del 2016: anche in quell’occasione le due selezioni si incontrarono per un’amichevole e il risultato finale fu un poco spettacolare pareggio a reti inviolate. Ben più entusiasmanti sono stati i due precedenti incontri, risalenti al 2007: nel girone di qualificazione a Euro 2008, l’Italia riuscì a prevalere in entrambe le occasioni, dal momento che all’andata riuscì a imporsi con un netto 4˗0 mentre al ritorno vinse con un gol di scarto.

Italia-Albania Under 21: l’arbitro del match

Sarà lo svizzero Lionel Tschudi l’arbitro designato a dirigere l’amichevole tra Italia U21 e Albania U21, in programma oggi pomeriggio alla “Sardegna Arena” di Cagliari. Il direttore di gara, classe ’89 e originario di Neuchatel, vanta già numerose in Super League: in questa stagione, ne ha già accumulate 3 con 15 cartellini gialli. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Stéphane De Almeida e Vital Jobin mentre il quarto ufficiale sarà Maurizio Mariani.

Italia-Albania Under 21 Streaming: dove vederla in tv

Italia-Albania Under 21 sarà trasmessa a partire dalle ore 18.30 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 2 (anche in HD al canale 502 del digitale terrestre) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app o sul sito RaiPlay.