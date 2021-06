Italia Austria, gli Azzurri non si inginocchieranno: Bonucci spiegherà il motivo

I calciatori dell’Italia non si inginocchieranno prima della gara contro l’Austria: Bonucci ne parlerà in conferenza stampa

Leonardo Bonucci oggi interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Austria. Come riporta Repubblica il difensore della Juventus spiegherà anche la posizione dei calciatori azzurri in merito all’inginocchiamento prima del fischio d’inizio contro il razzismo, gesto simbolico del movimento Black Lives Matters dopo l’omicidio di George Floyd.

«C’è stato chi ha rivendicato la libertà di espressione e il rispetto delle proprie idee, chi non ha accettato pressione dall’esterno. Bonucci stasera spiegherà il punto di vista dei giocatori, spiegando che a Coverciano ne hanno parlato tra loro».