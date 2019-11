Italia, Bonucci: «Karapetyan, non ho simulato…» – VIDEO

Il capitano della nazionale italiana Bonucci ha lanciato un messaggio a Karapetyan durante la conferenza stampa – VIDEO

Leonardo Bonucci ha voluto lanciare un messaggio di chiarimento ad Aleksandr Karapetyan prima della partita contro l’Armenia, che chiude la fase di qualificazione a Euro 2020.

«All’andata non ho simulato. È stato istinto e non voluto, non perché Karapetyan era già ammonito. Anzi, non sapevo fosse già ammonito. Massimo rispetto per tutti gli armeni, ci rivedremo domani sera con Karapetyan», ha dichiarato il capitano della nazionale italiana in conferenza stampa.