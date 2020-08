Italia, Caputo: «Questo è il sogno di ogni bambino»

L’attaccante del Sassuolo ha parlato delle emozioni di indossare la maglia dell’Italia

Francesco Caputo non sta nella pelle per la prima convocazione in Nazionale. L’attaccante del Sassuolo, in un post su Instagram, ha parlato della emozioni nell’indossare la maglia dell’Italia.

«Il sogno di ogni bambino…da quando inizia a calciare il suo primo pallone. Questa convocazione rinnova la mia voglia di fare sempre meglio. Ringrazio tutti per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni e per il sostegno che ogni giorno mi date».