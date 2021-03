Daniele De Rossi, collaboratore tecnico di Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l’Irlanda del Nord: le sue dichiarazioni

Daniele De Rossi, collaboratore tecnico di Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l’Irlanda del Nord. Le sue dichiarazioni.

IRLANDA DEL NORD – «Abbiamo un ricordo che è brutto per noi perché non siamo riusciti a qualificarci all’ultimo mondiale. Deve essere un monito, non possiamo sbagliare. Siamo sicuramente la squadra migliore del girone ma a questi livelli non ci sono avversari semplici. Testa a questa partita».

ESCLUSIONE DAL MONDIALE IN RUSSIA – «Non avremo questo amore per questa maglia se non ci bruciasse di esser mancati a questo appuntamento. Personalmente sarebbe stato il mio quarto mondale. È una ferita che brucia».

RITORNO IN AZZURRO – «Ho imparato tanto. Ho riassaporato l’aria del calcio, anche se avevo lasciato un calcio senza mascherine e l’ho ritrovato con mille problemi. Non è facile. Un plauso al mister e allo staff. Io cercherò di imparare e spero di dare un contributo allo staff che mi ha accolto come fossi stato qui da tanto tempo».