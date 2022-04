Italia femminile, Gama ringrazia il commissario tecnico della nazionale Milena Bertolini: «Siamo qui per merito suo»

Il capitano della nazionale italiana femminile Sara Gama domani, contro la Lituania, raggiungerà la 134esima presenza in azzurro. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

L’OBIETTIVO – «Sappiamo benissimo qual è il nostro obiettivo, ma al momento l’unica cosa che conta è la vittoria di domani. Dopo il Mondiale francese siamo cresciute tantissimo: il nostro gruppo ha un’identità ben precisa: stiamo facendo un cambiamento graduale, le cose fatte in fretta non vanno bene. Certe alchimie a livello calcistico e emotivo non si creano dal nulla, stiamo lavorando bene e questo ci permette di far esprime al meglio anche le nuove arrivate».

MILENA BERTOLINI – «Senza di lei niente di tutto ciò sarebbe stato possibile. Grazie al suo lavoro abbiamo intrapreso questo importante processo di crescita, conosce alla perfezione il mondo che deve guidare e i risultati si vedono. Se oggi siamo qui gran parte del merito è suo».