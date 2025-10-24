Italia femminile Giappone, test utile per Soncin! Ecco come hanno giocatore le azzurre, il racconto della sfida

“Italia femminile Giappone, un test prezioso per il ct Soncin: ecco l’analisi delle Azzurre e la cronaca del match

Un nuovo capitolo si apre per la Nazionale Femminile, che dopo lo storico quarto posto agli Europei riparte con un pareggio incoraggiante ma non privo di rimpianti. A Como, nella prima amichevole di avvicinamento al Mondiale 2027, le Azzurre hanno chiuso sull’1-1 contro il Giappone: un capolavoro di Giada Greggi ha illuso la squadra di Soncin, raggiunta poi dal guizzo di Yui Hasegawa.

La partita

Il primo tempo ha visto il Giappone gestire maggiormente il possesso, senza però creare vere occasioni. Nella ripresa l’Italia ha cambiato ritmo e al 52′ ha trovato il vantaggio con una splendida azione corale: doppio tacco di Severini e Girelli a liberare Greggi, che con un destro preciso ha firmato l’1-0. La gioia è durata poco: al 64′ Hasegawa, ex Milan, ha sorpreso Giuliani con un pallonetto ravvicinato, fissando il punteggio sull’1-1.

Esperimenti e debutti

Il CT Andrea Soncin ha dovuto rinunciare a pedine importanti come Di Guglielmo, Giugliano e Caruso, scegliendo di dare spazio a volti nuovi. Davanti a Giuliani – premiata per le 100 presenze in azzurro – hanno trovato posto la giovane regista della Juventus Women Eva Schatzer e l’esordiente Alice Corelli in attacco accanto a Girelli. Nel finale spazio anche per Monnecchi, Tomaselli e Nischler, a conferma della volontà di allargare le rotazioni.

Un punto di partenza

Il pareggio, giudicato equo anche dal CT, lascia segnali positivi: l’Italia ha mostrato qualità e coraggio, pur soffrendo a tratti la tecnica nipponica. Un test utile per crescere in vista di un percorso lungo e stimolante. Martedì, a Parma, un nuovo banco di prova di prestigio contro il Brasile.

LEGGI ANCHE – Calcio femminile, Eleonora Goldoni: «Accorcerei misure del campo e delle porte»

