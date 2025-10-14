Calcio femminile, Eleonora Goldoni: «Accorcerei misure del campo e delle porte». Le dichiarazioni della centrocampista della Lazio e della Nazionale

Un dibattito costruttivo, non una polemica. La centrocampista della Lazio e della Nazionale, Eleonora Goldoni, ha acceso una riflessione profonda sul futuro del calcio femminile. Recente vincitrice dell’eBay Values Award della FIGC, la calciatrice ha proposto, durante un intervento al “Doppio Passo Podcast”, una modifica strutturale al regolamento per adattarlo alle caratteristiche fisiche delle atlete, proprio come già avviene in altri sport.

La sua idea è semplice e pragmatica: rendere il gioco più spettacolare e realistico agendo sulle dimensioni del campo e delle porte, senza che questo intacchi il valore tecnico delle giocatrici. «Accorcerei di qualche metro le misure del campo e di qualche centimetro quelle della porta. Non ha niente a che fare con il saper giocare, ma con la differente muscolatura e stazza tra uomo e donna».

Goldoni ha sottolineato come sport come il basket e la pallavolo abbiano già adattato le loro regole, ponendo l’accento sulla specificità atletica. Per lei, negare queste differenze è un errore di prospettiva che non aiuta la crescita del movimento. «Un portiere donna non coprirà mai la porta come un uomo, è una questione di predisposizione fisica. Non si possono paragonare calciatori e calciatrici: percorsi diversi, stessa passione, ma due sport quasi differenti».

Le sue parole hanno immediatamente suscitato un vivace dibattito. Da un lato, c’è chi ha apprezzato la proposta, vedendola come un’opportunità per rendere il gioco più avvincente. Dall’altro, non sono mancate le critiche da parte di chi teme che una tale modifica possa essere un passo indietro nel percorso verso la parità tra calcio maschile e femminile.

Classe 1996, Goldoni ha costruito una carriera di alto livello vestendo le maglie di Inter, Napoli e Sassuolo prima di approdare alla Lazio, confermandosi una delle voci più autorevoli del calcio italiano.

