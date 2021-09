Italia, forfait Immobile e Insigne: gli Azzurri lasciano il ritiro

Immobile e Insigne hanno lasciato il ritiro della Nazionale italiana alla vigilia del match contro la Lituania: le loro condizioni

Ciro Immobile e Lorenzo Insigne hanno abbandonato il ritiro dell’Italia alla vigilia del match contro la Lituania, in programma al Mapei Stadium e valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar.

Come riportato da Sky Sport, l’attaccante della Lazio ha patito un affaticamento muscolare e oggi non si è allenato, mentre il capitano del Napoli ha salutato Roberto Mancini e compagni per motivi personali.