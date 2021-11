Italia fuori dai Mondiali? L’esclusione costerebbe tanti milioni di euro

L’esclusione dai Mondiali per l’Italia, che si giocheranno tutto ai playoff di marzo, potrebbe costare molti milioni alla FIGC

L’Italia si giocherà la qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar ai playoff di marzo, dopo il bruciante pareggio rimediato a Belfast contro l’Irlanda del Nord.

Un’eventuale esclusione dalla competizione mondiale costerebbe cara alla FIGC, la cui perdita economica si aggirerebbe intorno ai 235 milioni di euro: 90 milioni per il valore commerciale dopo Euro 2020, 100 milioni per l’accesso ai Mondiali e 45 milioni in caso di raggiungimento della finale.