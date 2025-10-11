Italia fuori dal Mondiale? I possibili danni sportivi, economici e politici. Ecco chi rischia il posto, fallire il terzo appuntamento consecutivo sarebbe un dramma

Tre a zero e palla al centro. Per l’Italia del calcio, mancare la qualificazione al terzo Mondiale consecutivo sarebbe molto più di una semplice sconfitta sportiva. Si tratterebbe di una tripletta devastante – un colpo durissimo dal punto di vista sportivo, politico ed economico – che rischierebbe di mandare al tappeto l’intero sistema. Un’ipotesi che il nostro Paese non può e non deve nemmeno contemplare.

Il primo, umiliante, gol che subiremmo sarebbe quello sportivo. Saltare l’evento americano del prossimo giugno ci consegnerebbe un record negativo senza precedenti nella storia del calcio. Staccheremmo tristemente tutte le altre grandi potenze del pallone: Brasile, Argentina, Germania, Francia e le altre non hanno mai mancato la qualificazione per più di due edizioni consecutive. Diventeremmo un caso unico, appesantendo l’immagine di un calcio, quello italiano, già in affanno e incapace di affermarsi oltre i confini del Vecchio Continente.

Il secondo gol, forse ancora più rumoroso, sarebbe quello politico. Un fallimento di tale portata provocherebbe un terremoto ai vertici della FIGC, travolgendo l’intero “palazzo” di Via Allegri. Il presidente federale, Gabriele Gravina, rieletto per la terza volta lo scorso 3 febbraio con una maggioranza schiacciante, difficilmente potrebbe resistere all’onda d’urto di un’altra esclusione. Se la mancata qualificazione a Qatar 2022 fu in parte attutita dal ricordo fresco e glorioso della vittoria all’Europeo di Wembley, questa volta quell’alibi non esisterebbe più. Ma non sarebbe l’unico a pagare. Anche il CT Rino Gattuso vedrebbe terminare il suo breve mandato, e con lui ne uscirebbe indebolito il capodelegazione Gigi Buffon, che ha scommesso molto su questo progetto. Dopo un Europeo deludente, un altro rovescio così clamoroso lo spingerebbe quasi certamente a un volontario passo indietro.

Infine, il terzo e ultimo gol, quello che colpirebbe le casse: il disastro economico. La mancata partecipazione ai Mondiali del 2018 e del 2022 è già costata carissima. Le stime parlano di un impatto negativo di 31,9 milioni di euro per l’assenza in Russia e di altri 41,1 milioni per il Qatar, tra premi FIFA mancati e minori ricavi commerciali. Nel 2026, con molti contratti di sponsorizzazione in scadenza, le conseguenze sarebbero ancora peggiori. Sebbene l’accordo con lo sponsor tecnico Adidas sia solido fino al 2031, altri partner potrebbero rinegoziare al ribasso.

Soprattutto, si perderebbe il treno per il Mondiale più ricco di sempre, con un montepremi annunciato dalla FIFA di 896 milioni di dollari, più del doppio del 2022. A questo si aggiunge l’impatto sull’economia nazionale: basti pensare che la vittoria a Euro 2021 generò una crescita stimata del PIL dello 0,7% e un indotto di 12 miliardi per il Made in Italy. Sbagliare la strada per l’America, semplicemente, non è un’opzione.