Italia fuori dai Mondiali, torniamo a 12 anni fa! Com’era il mondo nell’ultima partecipazione azzurra alla Coppa del Mondo – VIDEO di Chiara Aleati

L’ultima volta dell’Italia ai Mondiali: com’era il mondo (e come eravamo noi) nel 2014 – VIDEO di Chiara Aleati

Finalmente siamo tornati! Sembra ieri, ma è passata un’era geologica. L’ultima volta che l’Italia ha messo piede in un Mondiale di calcio era il 2014. Siete pronti a sentirvi vecchi? Ecco com’era il mondo l’ultima volta che abbiamo tifato azzurro in Coppa del Mondo.

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Partiamo dalla tecnologia. Netflix in Italia? Non c’era. TikTok? Non esisteva nemmeno nei nostri sogni. Tutti volevano comprare il nuovissimo iPhone 6 appena uscito, ma i video non potevamo metterli nelle Storie di Instagram, semplicemente perché… non le avevano ancora inventate!

In radio c’era un solo dittatore estivo: Bailando di Enrique Iglesias. Mentre a Sanremo aveva trionfato Arisa con Controvento. La sera, sul divano, guardavamo la primissima, storica edizione di Tu Sì Que Vales.

Nel mondo, le cose giravano diversamente: Barack Obama era il Presidente degli Stati Uniti, mentre a Palazzo Chigi c’era Matteo Renzi. Al cinema il film più visto in assoluto nel mondo era Transformers 4, tallonato dagli eccessi di DiCaprio in The Wolf of Wall Street. Ma fu anche l’anno in cui il mondo perse un genio assoluto, scomparso dopo poche settimane dal Mondiale: Robin Williams.

E lo sport? Un altro universo.

Sui motori, Lewis Hamilton vinceva “solo” il suo secondo mondiale di F1, mentre Marc Marquez si confermava il Re della MotoGP. Nel tennis, Novak Djokovic guardava tutti dall’alto del ranking ATP.

Ma veniamo al calcio, preparate i fazzoletti.

In Serie A incantavano ancora campioni come Francesco Totti e Kakà (che tornerà in Brasile proprio quell’estate). Ed è proprio nel 2014 che leggende come Zanetti, Nesta e Seedorf decidono di ritirarsi per sempre.

Era un campionato romantico: in Serie A giocavano ancora il Catania, il Livorno e l’indistruttibile Chievo Verona. Sulle panchine c’erano le porte girevoli: Antonio Conte salutava la sua Juventus dominatrice per andare ad allenare proprio la Nazionale azzurra post-Mondiale, mentre Ringhio Gattuso – esatto, proprio l’attuale CT della nostra Nazionale! – si dimetteva dalla guida dell’OFI Creta.

E i palloni d’oro? Cristiano Ronaldo alzava al cielo il suo terzo trofeo, un giovanissimo Sterling vinceva il Golden Boy e Kylian Mbappé? Era solo un ragazzino che correva nelle giovanili del Monaco.