Italia, Gigi Riva: «Mancini ha dato alla Nazionale un’impronta riconoscibile»

Gigi Riva è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport verso l’amichevole di venerdì tra Italia e San Marino a Cagliari e più in generale in vista dell’Europeo.

NAZIONALE – «Mancini ha dato alla squadra un gioco giovane, moderno, un’impronta riconoscibile. È la sua Nazionale. Ha determinazione e entusiasmo nell’accogliere il messaggio dell’allenatore: si va in campo per vincere. Con un gioco che determina il risultato, non lo subisce. Ho un debole per Barella, e si sa: Jorginho e Verratti lo danno “girare”. Ma questa squadra è un buon insieme, non c’è un giocatore che decide le partite da solo. E non l’ho mai vista in difficoltà, neanche nelle partite importanti».