Dopo le convocazioni ufficiali, arrivate nella notte, da parte di Roberto Mancini, la Nazionale italiana ha posato per la classica foto di rito prima dell’inizio di una competizione internazionale.

Due gli scatti fatti da calciatori azzurri e staff: uno con la divisa griffata Armani e l’altra con il completino da gara firmato Puma.

The team posing in their @emporioarmani suits 📸#Azzurri #VivoAzzurro #EURO2020 pic.twitter.com/JdYsu0KZGH

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) June 2, 2021