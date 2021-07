Sono ufficiali anche le maglie che Italia ed Inghilterra utilizzeranno per la finalissima di Euro2020 a Wembley: ecco i dettagli

La UEFA ha ufficializzato quelle che saranno le maglie ufficiali che Italia ed Inghilterra utilizzeranno per la finalissima di Euro2020 a Wembley.

La squadra di Mancini giocherà in azzurro con pantaloncini blu scuro mentre i Three Lions scenderanno in campo in completo bianco.