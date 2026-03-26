Italia Irlanda del Nord: cosa succede se finisce in pareggio nei 90′. Supplementari o rigori? Il regolamento completo dei playoff

Italia Irlanda del Nord: supplementari o rigori in caso di parità nei 90′? Il regolamento completo dei playoff per i Mondiali 2026

Il momento della verità è finalmente arrivato per il calcio italiano. L’attesa è finita: oggi, giovedì 26 marzo 2026, gli Azzurri affrontano l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff Mondiali. Questo delicato match casalingo rappresenta uno snodo cruciale per il nostro movimento sportivo, il primo step per tornare a giocare una competizione dalla quale la nostra Nazionale manca ormai dal 2014. Un digiuno dolorosissimo per i tifosi e per tutto l’ambiente, avendo saltato le due edizioni seguenti (Russia 2018, Qatar 2022).

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L’obiettivo primario: staccare il pass per la finale in trasferta

Spinta dal calore del proprio pubblico, la squadra di Rino Gattuso scende in campo alla New Balance Arena per conquistare un posto nella finale del 31 marzo. Non ci sono margini di errore in questo percorso netto verso la Coppa del Mondo nordamericana. In caso di successo contro i nordirlandesi, l’Italia dovrà preparare le valigie per la sfida decisiva, da giocare in trasferta contro Galles o Bosnia ed Erzegovina.

Tuttavia, in sfide da dentro o fuori così tese ed equilibrate, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Molti appassionati, in queste ore di vigilia, si pongono una domanda lecita: ma cosa succede se Italia-Irlanda del Nord al 90′ finisce in parità? Si va ai tempi supplementari o direttamente ai calci di rigore? Cosa dice il regolamento.

Italia-Irlanda del Nord in pareggio al 90′: supplementari o rigori? Il regolamento

La FIFA ha stabilito direttive molto precise per queste sfide a eliminazione diretta. Come prevede il regolamento relativo ai Playoff Mondiali, nel caso in cui al termine dei tempi regolamentari di Italia-Irlanda del Nord il risultato fosse in parità, allora le due nazionali andrebbero a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari. Le squadre rimarranno quindi in campo per disputare ulteriori due frazioni da 15 minuti ciascuna.

La stanchezza fisica e la pressione mentale giocheranno un ruolo fondamentale in questa fase extra della partita. E se neanche l’extra time dovesse bastare a decretare un vincitore sul campo? Se l’equilibrio dovesse persistere, allora la sfida si deciderà ai calci di rigore. L’Italia spera ovviamente di non dover arrivare alla lotteria dal dischetto, puntando a chiudere la pratica nei canonici novanta minuti.