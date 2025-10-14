Italia Israele, Bonucci nel pre gara: «Vogliamo vincere. Siamo una grande squadra. Dobbiamo essere squadra»

Italia Israele, Bonucci parla nel pre gara: «Vogliamo vincere. Siamo una grande squadra. Dobbiamo essere squadra». Le sue dichiarazioni

Leonardo Bonucci, oggi parte dello staff tecnico guidato da Gennaro Gattuso, è intervenuto ai microfoni della Rai per presentare la sfida tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Le sue parole:

PAROLE – «Abbiamo avuto bei segnali dalla squadra negli ultimi due allenamenti. Sappiamo che Israele è una squadra forte, che potrebbe giocare sulle ripartenze, dobbiamo stare attenti sulle preventive. Vogliamo vincere. Da centrocampo in su i nostri avversari hanno qualità. Dobbiamo essere bravi a soffocare ogni iniziativa.

Abbiamo cercato di far capire ai giocatori che sono in grado di difendere sia a zona sia a uomo. Abbiamo giocatori fortissimi a livello internazionale, questo è un grandissimo vantaggio. Il mio ruolo è quello di allenare i ragazzi sulla gestione delle palle inattive, ma lo condivido con tutto lo staff, il ct, che prende le decisioni finali. Siamo una grande squadra. Dobbiamo essere squadra».

