Italia, lunedì i convocati per l’amichevole con San Marino: il programma della Nazionale

Lunedì 17 maggio, Roberto Mancini diramerà la convocazioni per l’amichevole dell’Italia contro San Marino

Ultime settimane prima dell’inizio di Euro 2020 che vedrà l’esordio proprio dell’Italia contro la Turchia. Per sciogliere gli ultimi dubbi su chi chiamare, Roberto Mancini avrà a disposizione l’amichevole del 28 maggio contro San Marino alla Sardegna Arena.

Come riportato sul sito della FIGC, il c.t. azzurro diramerà le convocazioni per la quella partita lunedì 17 maggio. Entro la mezzanotte di martedì 1° giugno Mancini dovrà poi ufficializzare la lista dei 26 convocati per l’Europeo. Lunedì 24 maggio, invece, gli Azzurri si raduneranno presso il Forte Village di Santa Margherita di Pula.